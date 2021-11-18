Предприниматель выплатит екатеринбурженке 13 тысяч за некачественный ремонт телевизора

Телевизор снова перестал работать практически сразу после ухода мастера Фото: Алексей БУЛАТОВ

Когда у жительницы Екатеринбурга сломался телевизор, она решила вызвать мастера, телефон которого был опубликован в газете. Мужчина пришел, сделал ремонт, взял за него деньги и, выдав квитанцию, ушел. В тот же день телевизор снова перестал работать, и женщина стала звонить мастеру, чтобы тот снова пришел. После неоднократных звонков он приехал, однако поняв, что недостатки, выявленные ранее, проявились вновь, отказался их устранять, сославшись на некачественную работу антенны.

Женщине пришлось пойти в сервисный центр, где ей все таки починили телевизор. После этого она стала требовать с мастера вернуть деньги за ремонт, но он не реагировал на ее требования. Тогда женщина обратилась в полицию, защиту прав потребителей, а затем и в суд.

- Согласно ст. 29 и 30 Закона РФ «О защите прав потребителей», потребитель при обнаружении недостатков выполненной работы вправе потребовать их безвозмездного устранения в назначенный им срок, а при нарушении данного срока, потребитель вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возврата уплаченных денежных средств, а также полного возмещения причиненных ему убытков, - рассказали в пресс-службе

В итоге суд взыскал с мастера больше 13 тысяч рублей. В эту сумму вошли деньги, оплаченные женщиной за ремонт, убытки и неустойки за нарушение срока выплаты денежных средств, компенсация морального вреда, а также штраф за неудовлетворение требований потребителя в досудебном порядке.