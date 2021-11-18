В Екатеринбурге пожар произошел в частном жилом доме

Пожарные локализовали огонь за восемь минут Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге ночью, 18 ноября, вспыхнул частный жилой дом на улице Червонной. Огонь распространился на площади 40 квадратных метров и повредил кровлю и перекрытие здания.

- В 01:06 поступило сообщение о пожаре. В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники, 8 человек личного состава, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Пожарные локализовали огонь за восемь минут. Еще через пять открытое горение было ликвидировано. Проливку и разбор сгоревших конструкций спасатели завершили в 02:45.

Напомним, ночью 17 ноября на улице Косарева на Химмаше вспыхнул ангар. Во время пожара в будке стоящей рядом погиб мужчина. Следователи начали доследственную проверку.