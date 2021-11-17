Хоккейный клуб «Автомобилист» на домашней арене уступил «Нефтехимику»

После этой игры «Автомобилист» откатился на седьмое место восточной конференции Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» после десятидневного перерыва уступил на домашней арене «Нефтехимику» из Нижнекамска. Встреча завершилась со счетом 3:4.

В составе хозяев площадки отличились Райан Спунер, Сергей Шумаков, оба хоккеиста сумели реализовать численное преимущество, а также на последней минуте матча шайбу забросил Стефан Да Коста. Гости ответили на это точными бросками от Булата Шафигуллина, Анселя Галимова, Егора Попова и Сергея Купцова.

После этой игры «Автомобилист» откатился на седьмое место восточной конференции, в активе команды 29 очков.

Ранее стало известно, что на арену хоккейного клуба на время ноябрьских матчей будут пускать до 30% от общей заполняемости КРК «Уралец». Попасть на трибуны смогут только совершеннолетние фанаты, им нужно будет предоставить действующий QR-код или справку о перенесенном заболевании. Зрители до 18 лет смогут присутствовать на играх только с родителями.