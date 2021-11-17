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Происшествия17 ноября 2021 17:13

В Екатеринбурге водитель иномарки сбил школьника, переходившего дорогу «по зебре»

Инцидент произошел днем на улице Рябинина
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге водитель иномарки Volkswagen Polo при повороте сбил восьмилетнего мальчика, который переходил дорогу «по зебре». Инцидент произошел днем на улице Рябинина. Пострадавшего школьника госпитализировали в ДГКБ № 9 с ушибами, а после осмотра врачей отпустили домой.

- Со слов матери пострадавшего установлено, что они с сыном направлялись из школы домой, мальчик шел немного впереди и начал переходить дорогу, но в этот момент попал под колеса машины, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

За рулем иномарки был 34-летний местный житель, его водительский стаж составляет девять лет. Ранее его трижды привлекали к ответственности за нарушения ПДД. Автоинспекторам предстоит выяснить точную причину происшествия.