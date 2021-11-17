В Екатеринбурге из-за системы QR-кодов закрылось популярное бистро «Китай-Китай»

Кроме того, ресторан работал в арендованном помещении Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге закрывается бистро азиатской кухни «Китай-Китай». Ресторатор Евгений Миркин, рассказал, что заведение не выдержало испытаний пандемией. Введенная система QR-кодов существенно сократила трафик посетителей. Кроме того, ресторан работал в арендованном помещении, и повышение ежемесячной платы стало фатальным.

- Можно говорить, что закрутили гайки, но в этом есть и наша вина. И в целом, так выходит, такое бывает — это бизнес. Было принято быстрое и радикальное решение закрыть «Китай-Китай», но это не беда. Мы едем дальше, - заявил Евгений Миркин в своем обращении в социальных сетях.

Напомним, ранее стало известно, что в Екатеринбурге из-за ограничений, введенных в Свердловской области из-за ситуации с коронавирусом, закрылся нашумевший бар «Че почем». Заведение обычно принимало гостей в вечернее время, поэтому, когда общепиту запретили работать ночью, им стало просто невыгодно открываться.