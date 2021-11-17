Опальный Отец Сергий назвал причину своего конфликта с РПЦ

Юрист рассказал, что его подзащитный отрицает вину по всем статьям, которые ему вменяют Фото: Алексей БУЛАТОВ

Опальный Отец Сергий во время очередного заседания в Басманном суде Москвы назвал причину своего конфликта с РПЦ. По словам экс-схиигумена, поводом для раздора стало несостоявшееся строительство храма Святой Софии под Екатеринбургом, планировалось, что его смогут посещать до 37 тысяч прихожан.

- В новом храме собирались вести праздничные службы. Однако епархия своего согласия на его возведение не дает. Сначала было получено благословение на строительство, а позже это решение отменили, - рассказывает «КП-Екатеринбург» адвокат Отца Сергия Павел Бабиков.

Также юрист рассказал, что его подзащитный отрицает вину по всем статьям, которые ему вменяют. Экс-схиигумен заявил, что стал жертвой провокации, он заверил, что священнослужители не могут склонять людей к самоубийству, при этом он не знает, кто выложил ролики с его скандальными проповедями в социальные сети. Следующее заседание суда состоится 26 ноября.