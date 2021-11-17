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Общество17 ноября 2021 15:52

Опальный Отец Сергий назвал причину своего конфликта с РПЦ

По его словам, поводом для раздора стало строительство храма Святой Софии
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Юрист рассказал, что его подзащитный отрицает вину по всем статьям, которые ему вменяют

Юрист рассказал, что его подзащитный отрицает вину по всем статьям, которые ему вменяют

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Опальный Отец Сергий во время очередного заседания в Басманном суде Москвы назвал причину своего конфликта с РПЦ. По словам экс-схиигумена, поводом для раздора стало несостоявшееся строительство храма Святой Софии под Екатеринбургом, планировалось, что его смогут посещать до 37 тысяч прихожан.

- В новом храме собирались вести праздничные службы. Однако епархия своего согласия на его возведение не дает. Сначала было получено благословение на строительство, а позже это решение отменили, - рассказывает «КП-Екатеринбург» адвокат Отца Сергия Павел Бабиков.

Также юрист рассказал, что его подзащитный отрицает вину по всем статьям, которые ему вменяют. Экс-схиигумен заявил, что стал жертвой провокации, он заверил, что священнослужители не могут склонять людей к самоубийству, при этом он не знает, кто выложил ролики с его скандальными проповедями в социальные сети. Следующее заседание суда состоится 26 ноября.