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Общество17 ноября 2021 15:19

Жительница Екатеринбурга выиграла в лотерею два миллиона рублей

Женщина заявила, что на эти деньги купит квартиру для дочери
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Женщина признается, что долго не верила в то, что ей так повезло

Женщина признается, что долго не верила в то, что ей так повезло

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге администратор интеренет-магазина выиграла лотерею крупную сумму. Сумма призы Венеры Тенсиной составила ровно два миллиона рублей. Женщина признается, что долго не верила в то, что ей так повезло, и не знала, как сообщить родным такую новость.

- Четыре дня ходила с мыслью о выигрыше и никому не рассказывала. Просто не знала, как преподнести новость. Сообщила родным за семейным столом, - цитирует женщину пресс-служба лотерейного розыгрыша.

Счастливая обладательница приза заявила, что деньги потратит на покупку однокомнатной квартиры для дочери. Ранее больше двух миллионов рублей удалось выиграть и другому жителю Свердловской области, при этом на счастливый билет он потратил всего 40 рублей, поучаствовав «Спортлото 5 из 36».