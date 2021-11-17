Жительница Екатеринбурга выиграла в лотерею два миллиона рублей

Женщина признается, что долго не верила в то, что ей так повезло Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге администратор интеренет-магазина выиграла лотерею крупную сумму. Сумма призы Венеры Тенсиной составила ровно два миллиона рублей. Женщина признается, что долго не верила в то, что ей так повезло, и не знала, как сообщить родным такую новость.

- Четыре дня ходила с мыслью о выигрыше и никому не рассказывала. Просто не знала, как преподнести новость. Сообщила родным за семейным столом, - цитирует женщину пресс-служба лотерейного розыгрыша.

Счастливая обладательница приза заявила, что деньги потратит на покупку однокомнатной квартиры для дочери. Ранее больше двух миллионов рублей удалось выиграть и другому жителю Свердловской области, при этом на счастливый билет он потратил всего 40 рублей, поучаствовав «Спортлото 5 из 36».