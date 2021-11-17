В Екатеринбурге полицейские поймали парня, который накануне сбил человека и уехал с места ДТП

Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге полицейские разыскали водителя, который 16 ноября сбил 42-летнего пешехода на улице Высоцкого и сбежал с места происшествия. Пострадавшую женщину увезли в больницу с ушибами. Как оказалось, нарушителем был 26-летний мужчина, он водит автомобиль в течение трех лет, ранее его не привлекали к ответственности.

- По его словам, в день происшествия он выполнял заказ на такси, при движении не справился с управлением и въехал в ограждение, от удара автомобиль отбросило на стоящую в этот момент на тротуаре женщину-пешехода, - уточнили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Водитель испугался и уехал с места ДТП, в это время его пассажир оказывал пострадавшей первую помощь. На молодого человека составили административный протокол по статье «Невыполнение обязанностей, предусмотренных ПДД, в связи с ДТП» и лишил прав на один год.