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Происшествия17 ноября 2021 14:52

В Екатеринбурге полицейские поймали парня, который накануне сбил человека и уехал с места ДТП

Нарушитель лишился прав на один год
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге полицейские разыскали водителя, который 16 ноября сбил 42-летнего пешехода на улице Высоцкого и сбежал с места происшествия. Пострадавшую женщину увезли в больницу с ушибами. Как оказалось, нарушителем был 26-летний мужчина, он водит автомобиль в течение трех лет, ранее его не привлекали к ответственности.

- По его словам, в день происшествия он выполнял заказ на такси, при движении не справился с управлением и въехал в ограждение, от удара автомобиль отбросило на стоящую в этот момент на тротуаре женщину-пешехода, - уточнили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Водитель испугался и уехал с места ДТП, в это время его пассажир оказывал пострадавшей первую помощь. На молодого человека составили административный протокол по статье «Невыполнение обязанностей, предусмотренных ПДД, в связи с ДТП» и лишил прав на один год.