В Екатеринбурге 17-летняя девушка пострадала при резком торможении автобуса

Фото: УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге 17-летняя девушка получила травмы при резком торможении автобуса. Инцидент произошел утром 17 ноября, когда общественный транспорт 052, двигаясь по улице Ясной со стороны Бардина, неожиданно остановился. Пострадавшую госпитализировали в ДГКБ № 9 с ушибами мягких тканей шеи.

- За рулем автобуса находился 55-летний мужчина со стажем вождения 34 года. К административной ответственности за нарушение ПДД мужчина привлекался один раз. Он пояснил, что двигался по маршруту, в момент происшествия в салоне находилось приблизительно 43 пассажира, - сообщают в УМВД России по Екатеринбургу.

Водитель объяснил, что во время движения услышал странный звук, но не придал этому значения, никто из пассажиров к нему не обратился. Однако при подъезде к остановке «Буревестник» к нему подошла женщина, которая и сообщила о падении своей несовершеннолетней дочери. После этого на место вызвали медиков и сотрудников ГИБДД.