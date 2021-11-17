Автомобилисты Екатеринбурга встали в десятибалльные пробки из-за снегопада

Согласно данным сервиса «Яндекс-пробки», в глухих заторах находятся владельцы машин в центре города Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге из-за снегопада автомобилисты города встали в десятибалльные пробки. Особенно затруднено движение в центре уральской столицы. Согласно данным сервиса «Яндекс-пробки», в глухих заторах находятся владельцы машин на Малышева, проспекте Ленина, Восточной, Московской, Луначарского, Куйбышева.

Ранее свердловские автоинспекторы предупредили жителей региона о надвигающихся снегопадах. Водителям и пешеходам нужно быть внимательнее на дорогах.

Фото: сервис "Яндекс-пробки"

- Водителям следует обязательно учитывать дорожные и метеорологические условия, быть предельно внимательными, выбирать пониженный скоростной режим, не совершать резких маневров, - говорится в их сообщении.

Также на борьбу со снегопадов в уральской столице вывели 184 единицы техники, а также 347 рабочих. Вывоз осадков происходит в круглосуточном режиме. На улицах уральской столицы работают комбинированные дорожные машины, трактора, фронтальные погрузчики, самосвалы и другой транспорт.