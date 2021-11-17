Обстоятельства аварии выясняются, на месте работаю сотрудники ГИБДД

На трассе под Невьянском «Газель» влетела в стоящий грузовик. Об этом сообщает ГИБДД Свердловской области.

На 56 километре трассы Екатеринбург - Серов (Невьянский район) около 14:20 водитель «Газели» во время снегопада не увидел стоящий на обочине грузовик «Фредлайнер» и влетел в него. В результате ДТП пострадали водители двух машин, их госпитализировали с травмами тяжелой степени.

- Водитель грузового автомобиля, обнаружив неисправность транспортного средства, остановился на правой полосе и решил проверить наличие неисправности, залез под кабину автомобиля и в этот момент произошел наезд, - рассказало ведомство.

На трассе под Невьянском «Газель» влетела в стоящий грузовик

Обстоятельства аварии выясняются, на месте работаю сотрудники ГИБДД.

Ранее на трассе под Екатеринбургом внедорожник столкнулся с двумя фурами. В аварии пострадал водитель Range Rover. Его доставили в больницу.