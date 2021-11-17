В больницу Березовского поступил новый аппарат ИВЛ

Новая техника поступает в свердловские больницы Фото: Олег УКЛАДОВ

В больницу Березовского поступил новый аппарат искусственной вентиляции. Об этом сообщил свердловский Минздрав.

Аппарат закупил косметический бренд «Nivea» в рамках благотворительной программы «Carebeyond skin». Всего в больнице установлено 26 аппаратов ИВЛ, а также есть несколько в резерве, что позволяет избежать нештатных ситуаций.

- Аппараты ИВЛ работают в реанимации круглосуточно, все пациенты получают аппаратную поддержку дыхания в различных режимах, - рассказала заведующая реанимационным отделением Ирина Булгакова.

После работы госпиталя для больных коронавирусом новые устройства заменять старую аппаратуру в реанимации.

Напомним, что за сутки в Свердловской области заболели COVID-19 732 человека. Состояние 902 человек оценивается как тяжелое, 590 человек размещены в палатах реанимации, 480 из них – подключены к аппаратам ИВЛ.