В уральских мечетях при ухудшении эпидобстановки могут ввести QR-коды

QR-коды не нарушают каноны Ислама, по которым сохранение жизни и здоровья человека стоит в приоритете Фото: Алексей БУЛАТОВ

При ухудшении ситуации с заболеваемостью коронавиурсом в мечетях Свердловской области могут сделать вход по QR-кодам. Об этом на своей странице в Facebook заявил глава Уральского Мухтасибата, имам Артур Мухутдинов.

- Обращаю внимание, что если встанет вопрос о выборе между тем, чтобы вовсе закрыть мечети для посещения, как в 2020 году, и введением QR-кодов, то я без раздумий выберу второе, - написал он.

Также Мухутдинов отметил, что выберет QR-коды и безопасность прихожан вместо того, чтобы угождать антипрививочникам и противникам идентификаторов. Он подчеркнул, что таких людей в обществе меньшинство.

Кроме того, имам заявил, что принятие серьезных антиковдиных мер будет рассматриваться, если эпидситуация будет угрожать жизням людей. Он добавил, что это соответствует канонам Ислама, по которым сохранение жизни и здоровья человека стоит в приоритете.

- На текущий момент органами власти определен компромиссный вариант – строжайшее соблюдение санитарных мер, - сообщил Мухутдинов.

Он отметил, что официальных рекомендаций пока не получал. Также он подчеркнул, что в мечетях прихожанам настоятельно советуют соблюдать все предусмотренные меры профилактики.

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