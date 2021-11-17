В уральских мечетях при ухудшении эпидобстановки могут ввести QR-коды

QR-коды не нарушают каноны Ислама, по которым сохранение жизни и здоровья человека стоит в приоритете
Фото: Алексей БУЛАТОВ
При ухудшении ситуации с заболеваемостью коронавиурсом в мечетях Свердловской области могут сделать вход по QR-кодам. Об этом на своей странице в Facebook заявил глава Уральского Мухтасибата, имам Артур Мухутдинов.
- Обращаю внимание, что если встанет вопрос о выборе между тем, чтобы вовсе закрыть мечети для посещения, как в 2020 году, и введением QR-кодов, то я без раздумий выберу второе, - написал он.
Также Мухутдинов отметил, что выберет QR-коды и безопасность прихожан вместо того, чтобы угождать антипрививочникам и противникам идентификаторов. Он подчеркнул, что таких людей в обществе меньшинство.
Кроме того, имам заявил, что принятие серьезных антиковдиных мер будет рассматриваться, если эпидситуация будет угрожать жизням людей. Он добавил, что это соответствует канонам Ислама, по которым сохранение жизни и здоровья человека стоит в приоритете.
- На текущий момент органами власти определен компромиссный вариант – строжайшее соблюдение санитарных мер, - сообщил Мухутдинов.
Он отметил, что официальных рекомендаций пока не получал. Также он подчеркнул, что в мечетях прихожанам настоятельно советуют соблюдать все предусмотренные меры профилактики.
К ЧИТАТЕЛЮ
Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?
Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».
Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru
Следите за нами в соцсетях:
Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg
Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/
Telegram - https://t.me/kpekb
Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru
Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb
Подписывайтесь на наши каналы:
Яндекс. Дзен - ссылка
Google News - ссылка