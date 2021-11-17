В Екатеринбурге перед МВЦ «Экспо» началась установка 30-метровой елки

Екатеринбург начинает подготовку к празднованию Нового года Фото: Ксения Высотина

Екатеринбург начинает подготовку к празднованию Нового года. Так, около МВЦ «Экспо» уже идет установка 30-летровой елки, которая будет центром ледового городка. Также планируется, что с 26 декабря по 9 января в теплых павильонах центра состоится традиционная ЭкспоЕлка, ее темой станет «Новогоднее путешествие по разным странам».

- Вас ждет безлимитный парк аттракционов - самый большой на Урале! В тёплых павильонах МВЦ «Екатеринбург-Экспо» на площади более 20 тысяч квадратных метров разместятся более 50 аттракционов и зон развлечений - батутные замки, веселые карусели и надувные высокие горки, - сообщает пресс-служба МВЦ «Экспо».

Напомним, в Екатеринбурге парковку на Площади 1905 года закрыли с 15 ноября, чтобы начать строить главную праздничную площадку города - Ледовый городок. В этом году тема ледового городка «Новогоднее царство, Тридевятое государство». На площади установят 50-метровую елку с многоцветной иллюминацией, ледяные скульптуры Деда Мороза со Снегурочкой.