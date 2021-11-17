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Экономика17 ноября 2021 13:11

Артем Бахтерев: в 2021 году невероятная засуха накрыла 39 территорий на Урале

Здесь был объявлен режим ЧС
Авторы (2):
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Людмила ВАРАКИНА
2021 году в Свердловской области был засушливым

2021 году в Свердловской области был засушливым

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Режим ЧС из-за сильнейшей засухи в 2021 году был объявлен на территории 39 муниципальных образований. Эта мера пригодилась для того, чтобы помочь фермерам сберечь урожай.

- Ущерб достаточно весомый, у нас – зона рискованного земледелия. Выход какой: применять систему страхования, а также систему мелиорации, гидрополива, который до 50% субсидируется из федерального и областного бюджета. Страхование агрокультур тоже субсидируется до 50%. Мы выполняем показатели по страхованию, - рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» Артем Бахтерев, министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области.

Также на урожайность, по словам министра, влияет рост обновления нашего семенного материала. Мало собрать урожай, нужно его еще и должным образом сохранить.

- Мы на 95% обеспечены хранилищами для борщевого набора. Но технологии не стоят на месте, нам необходима модернизация. На областные деньги мы субсидируем модернизацию действующих хранилищ, - заключил министр в беседе с корреспондентом «КП-Екатеринбург».