В Нижнем Тагиле на девять дней закроют движение по улице Первомайской

Работы проведет «Водоканал-НТ» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле из-за ремонта канализации коммунальщики на девять дней перекроют движение по улице Первомайской. Планируется, что автомобилисты и пешеходы не смогут попасть на участок от улицы Ломоносова до улицы Карла Маркса с 20 по 29 ноября. Работы проведет «Водоканал-НТ».

- Обществу с ограниченной ответственностью «Водоканал-НТ» в срок до 20 ноября необходимо установить дорожные знаки в соответствии с утвержденной и согласованной с Управлением городским хозяйством схемой организации дорожного движения, - говорится в постановлении мэрии Нижнего Тагила.

В Свердловской области перекроют трасы Р-351 и Р-242 в сторону Перми и Тюмени. Из-за установки табло на 215 километре трассы Екатеринбург-Тюмень движение будет приостановлено 19 ноября с 03:00 до 03:15 в оба направления. По этой же причине будет перекрыта дорога из Екатеринбурга в Пермь 23 ноября с 01:00 до 01:15.