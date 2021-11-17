Свердловский министр АПК рассказал, как снижали цены на овощи в 2021 году

Свердловская область сама себя обеспечивает картофелем Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2021 году в информационную повестку не раз попадала тема резкого роста цен на овощи. То картофель подскочит в цене, то стоимость моркови начинает резко ползти вверх, а там еще и помидоры поспевают.

По словам Артема Бахтерева, министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области, сдерживать рост цен приходилось при помощи комплекса мер.

Речь идет о регулировании за счет мер господдержки, стимулировании сельхозтоваропроизводителей для того, чтобы рынок сам себя регулировал. Но этого оказалось недостаточно.

- Мы проводим встречи с сельхозтоваропроизоводителями, с представителями торговых объединений. Поступали нам жалобы на завышение торговой наценки. В итоге достигли договоренностей со всеми торговыми сетями, сформировали перечень социально значимых продуктов, где должна быть минимальная цена. Ну, и, самое главное, мы должны людям предоставить выбор. Потому что, заходя в магазин, мы должны видеть не один товар по одной цене, а выбрать на свое усмотрение, - рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» Артем Бахтерев.

Свердловский министр АПК отметил, что так называемым «борщевым набором» регион обеспечивает себя полностью.

- Борщевым набором мы себя в состоянии себя обеспечить полностью. Сюда не входят овощи открытого грунта из-за климатических условий. По картофелю мы себя уже несколько лет уже на 105% обеспечиваем сами. В прошлом году мы собрали 268 тысяч тонн картофеля, в этом году показатель будет немного ниже – на 95% мы себя картофелем обеспечим. Сейчас главная задача – сохранить урожай.