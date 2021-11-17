Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество17 ноября 2021 12:58

Прокуратура обязала мэрию Режевского городского округа обеспечить газом 11 сел

Суд признал незаконным бездействие администрации
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
Закончить газификацию нужно будет не позднее, через пять лет после вступления решения суда в силу

Закончить газификацию нужно будет не позднее, через пять лет после вступления решения суда в силу

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура обязала через суд администрацию Режевского городского округа обеспечить газом 11 сел. Об этом сообщает свердловское надзорное ведомство.

- Бездействием должностных лиц администрации муниципалитета нарушены права граждан, проживающих в селах, - говорится в сообщении.

После проверки прокуратура направила в суд иск о признании незаконным бездействия мэрии Режевского городского округа и МКУ «Управление городским хозяйством». Суд удовлетворил жалобу и обязал администрацию закончить газификацию не позднее, чем через пять лет после вступления решения в силу.

Газом должны обеспечить села Арамашка, Глинское, Каменка, Сохарево, Жуково, Клевакинское, Ощепково, Чепчугово, Леневское, Голендухино, Точильный Ключ. Прокуратура проконтролирует исполнение решение суда.

Ранее в прокуратуру Свердловской области на горячую линию по вопросам нарушения температурного режима во время подачи отопления поступило 216 обращений. По всем им специалисты провели проверку и выявили многочисленные нарушения. В том числе выявили факты ненадлежащей работы управляющих организаций по подготовке к отопительному сезону и запуску систем отопления в многоквартирных домах.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».

Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru

Следите за нами в соцсетях:

Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg

Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/

Telegram - https://t.me/kpekb

Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru

Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb

Подписывайтесь на наши каналы:

Яндекс. Дзен - ссылка

Google News - ссылка