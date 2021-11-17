Прокуратура обязала мэрию Режевского городского округа обеспечить газом 11 сел

Закончить газификацию нужно будет не позднее, через пять лет после вступления решения суда в силу
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Прокуратура обязала через суд администрацию Режевского городского округа обеспечить газом 11 сел. Об этом сообщает свердловское надзорное ведомство.
- Бездействием должностных лиц администрации муниципалитета нарушены права граждан, проживающих в селах, - говорится в сообщении.
После проверки прокуратура направила в суд иск о признании незаконным бездействия мэрии Режевского городского округа и МКУ «Управление городским хозяйством». Суд удовлетворил жалобу и обязал администрацию закончить газификацию не позднее, чем через пять лет после вступления решения в силу.
Газом должны обеспечить села Арамашка, Глинское, Каменка, Сохарево, Жуково, Клевакинское, Ощепково, Чепчугово, Леневское, Голендухино, Точильный Ключ. Прокуратура проконтролирует исполнение решение суда.
Ранее в прокуратуру Свердловской области на горячую линию по вопросам нарушения температурного режима во время подачи отопления поступило 216 обращений. По всем им специалисты провели проверку и выявили многочисленные нарушения. В том числе выявили факты ненадлежащей работы управляющих организаций по подготовке к отопительному сезону и запуску систем отопления в многоквартирных домах.
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