Прокуратура обязала мэрию Режевского городского округа обеспечить газом 11 сел

Закончить газификацию нужно будет не позднее, через пять лет после вступления решения суда в силу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура обязала через суд администрацию Режевского городского округа обеспечить газом 11 сел. Об этом сообщает свердловское надзорное ведомство.

- Бездействием должностных лиц администрации муниципалитета нарушены права граждан, проживающих в селах, - говорится в сообщении.

После проверки прокуратура направила в суд иск о признании незаконным бездействия мэрии Режевского городского округа и МКУ «Управление городским хозяйством». Суд удовлетворил жалобу и обязал администрацию закончить газификацию не позднее, чем через пять лет после вступления решения в силу.

Газом должны обеспечить села Арамашка, Глинское, Каменка, Сохарево, Жуково, Клевакинское, Ощепково, Чепчугово, Леневское, Голендухино, Точильный Ключ. Прокуратура проконтролирует исполнение решение суда.

Ранее в прокуратуру Свердловской области на горячую линию по вопросам нарушения температурного режима во время подачи отопления поступило 216 обращений. По всем им специалисты провели проверку и выявили многочисленные нарушения. В том числе выявили факты ненадлежащей работы управляющих организаций по подготовке к отопительному сезону и запуску систем отопления в многоквартирных домах.

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