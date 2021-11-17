В Екатеринбурге с последствиями снегопадов борются почти 200 единиц техники

Вывоз осадков происходит в круглосуточном режиме Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на борьбу с последствиями прошедших снегопадов вывели 184 единицы техники, а также 347 рабочих. Вывоз осадков происходит в круглосуточном режиме. На улицы уральской столицы выводят комбинированные дорожные машины, трактора, фронтальные погрузчики, самосвалы и другой транспорт.

- За минувшие сутки на полигоны было отправлено 754 тонны снега. Механизаторы районных ДЭУ для предотвращения гололеда на дорогах и тротуарах рассыпали 6,8 тонн реагента и более 31 тонны фракционного песка, - сообщают в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Ранее свердловские автоинспекторы предупредили жителей региона о надвигающихся снегопадах. Водителям и пешеходам нужно быть внимательнее на дорогах.

- Водителям следует обязательно учитывать дорожные и метеорологические условия, быть предельно внимательными, выбирать пониженный скоростной режим, не совершать резких маневров, - говорится в сообщении.