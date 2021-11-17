Нижний Тагил примет международные соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина

Планируется, что на склон горы Долгая приедут 75 спортсменов из 19 стран мира Фото: Алексей БУЛАТОВ

Нижнетагильский комплекс трамплинов «Аист» примет международные соревнования по прыжкам на лыжах с 19 по 21 ноября. Уральский город постоянно проводит этапы кубка мира по этому виду спорта, но впервые здесь пройдет открытие сезона. Планируется, что на склон горы Долгая приедут 75 спортсменов из 19 стран мира.

- Первые сборные – Болгария, Казахстан и Китай – прибыли в Свердловскую область еще в прошлые выходные. В ближайшие сутки в столицу Урала прилетят на чартере из Мюнхена остальные команды. Состав участников Кубка мира в этом году станет самым представительным за последние несколько лет, - сообщает пресс-служба мэрии Нижнего Тагила.

Из-за пандемийных ограничений на соревнования смогут попасть только 500 зрителей в день. Чтобы попасть на стадион, болельщику необходимо предъявить билет, действующий QR-код или справка о вакцинации. В честь открытия сезона пройдет развлекательная программа, в которую войдут шоу барабанщиков и уникальное лазерное шоу.