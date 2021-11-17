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Спорт17 ноября 2021 12:26

Нижний Тагил примет международные соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина

В комплексе «Аист» пройдет открытие кубка мира по этому виду спорта
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Планируется, что на склон горы Долгая приедут 75 спортсменов из 19 стран мира

Планируется, что на склон горы Долгая приедут 75 спортсменов из 19 стран мира

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Нижнетагильский комплекс трамплинов «Аист» примет международные соревнования по прыжкам на лыжах с 19 по 21 ноября. Уральский город постоянно проводит этапы кубка мира по этому виду спорта, но впервые здесь пройдет открытие сезона. Планируется, что на склон горы Долгая приедут 75 спортсменов из 19 стран мира.

- Первые сборные – Болгария, Казахстан и Китай – прибыли в Свердловскую область еще в прошлые выходные. В ближайшие сутки в столицу Урала прилетят на чартере из Мюнхена остальные команды. Состав участников Кубка мира в этом году станет самым представительным за последние несколько лет, - сообщает пресс-служба мэрии Нижнего Тагила.

Из-за пандемийных ограничений на соревнования смогут попасть только 500 зрителей в день. Чтобы попасть на стадион, болельщику необходимо предъявить билет, действующий QR-код или справка о вакцинации. В честь открытия сезона пройдет развлекательная программа, в которую войдут шоу барабанщиков и уникальное лазерное шоу.