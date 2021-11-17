«Атомстройкомплекс» представит в качестве лота на благотворительный аукцион Екатерининской Ассамблеи арт-объект с фестиваля «ЧО»

По авторской задумке, художественный объект следует трактовать как некий портал, в котором переработанный металл стал символом вечности, объектом вне времени, отражающим современность. Фото: Егор Соловьев

Арт-объект молодого екатеринбургского художника Ромы Бантика представляет собой пятиметровый металлический куб. Он отлит из переплавленных металлических отходов, что отвечает мировому тренду давать вещам вторую жизнь. Исходным материалом и источником вдохновения для творца послужили вышедшие из строя заводские детали, а также несколько тысяч алюминиевых банок, которые сдали на переработку екатеринбуржцы.

– Второй год наша компания инициирует и проводит в Екатеринбурге фестиваль паблик-арта «ЧО», вовлекая в этот процесс креативную молодежь, художников, деятелей искусства, общественников, – говорит генеральный директор компании «Атомстройкомплекс», член Президиума СО СПП Валерий Ананьев. – В этом году один из арт-объектов, который появился в рамках фестиваля, представим в качестве лота на Екатерининской Ассамблее. Вырученные средства пойдут на благотворительность, а сам объект украсит место, в которое будет помещен его владельцем.

На благотворительном вечере определят нового владельца не всему арт-объекту, а его части. Дело в том, что после завершения экспозиции на улицах города, огромный металлический куб разделили на пять частей, каждая из которых стала отдельным экспонатом с уникальным содержанием. Автор считает, что на итоговый контекст его работы влияет окружающая обстановка, среда, поэтому четыре части своей экспозиции он по-партизански установит в разных районах Екатеринбурга. «Пятый элемент» инсталляции Ромы Бантика смогут приобрести участники Екатерининской Ассамблеи.

Какое звучание и контекст приобретёт этот арт-объект – зависит от окружающей среды: будет ли это природный контекст, городское пространство или современный интерьер. «Пятый элемент» готов взаимодействовать со стихиями окружающего мира и наполнять его новыми жизнеутверждающими смыслами. По авторской задумке, художественный объект следует трактовать как некий портал, в котором переработанный металл стал символом вечности, объектом вне времени, отражающим современность.

Рому Бантинка называют одним из самых заметных молодых художников Екатеринбурга. Изначально он стал известен как каллиграф: работы Бантика украсили ряд модных городских заведений. В последнее время художник отдает предпочтение ресайклинг-арту (от анг. «recycling-art» - искусство из переработанных материалов).

Напомним, в рамках фестиваля «ЧО» на улицах Екатеринбурга появляются новые арт-объекты. В их числе – гигантский медведь Гриша, который был размещен у Ельцин Центра, а теперь «переехал» к кинотеатру «Салют», а также ряд других объектов, полюбившихся екатеринбуржцам. Цель фестиваля – создать новые точки притяжения на улицах города, формировать комфортную и насыщенную среду, вовлекать горожан в диалог о развитии Екатеринбурга. Фестиваль «ЧО» стал обладателем нескольких престижных премий, а также выиграл грант Президентского фонда культурных инициатив.

Екатерининская Ассамблея – уникальный проект Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей, который реализуется с 2011 года. Это благотворительное мероприятие по сбору средств среди промышленников и предпринимателей Свердловской области. За десять лет проведения Екатерининской Ассамблеи на реализацию социально-важных проектов благотворительных фондов и некоммерческих организаций направлено более 220 миллионов рублей. Все проекты были реализованы в интересах жителей Свердловской области.