«Известка валится с потолка»: свердловчанка показала, в каких условиях лечится с полугодовалым сыном в «инфекционке» в Реже

Фото: предоставила Мария Хитрик.

Тренер личностного роста Мария Хитрик вместе с сыном 16 ноября попала в инфекционное отделение Режевской больницы. Женщину с сыном привезли из Артемовского.

- Наше инфекционное отделение отдали больным под ковид, поэтому меня с сыном увезли в ближайший город Реж. Атмосфера здесь ужасающая. Известка чуть ли не валится с потолка. В палате очень холодно. Обогреватель не помогает. Я целый день хожу во флисовом костюме и мерзну. Ребенка тоже не раздеваю, - рассказала «КП – Екатеринбург» Мария Хитрик.

Фото: предоставила Мария Хитрик.

К врачам и медсестрам у Марии претензий нет. Но сама обстановка в больнице удручающая. Именно поэтому Хитрик опубликовала видео из больницы для того, чтобы все увидели, в каких условиях вынуждены лежать мамы и их дети. Как Марии рассказала одна из врачей, деньги на ремонт отделения выделили в 2020 году.

- Деньги были выделены, но ремонт перенесли из-за пандемии. Сказали, что сделают после того, как она закончится. Но сколько это займет лет? В этом году мне сказали, что сделали только одну палату и сейчас она платная. В ней есть холодильник, микроволновка, телевизор, - поделилась Мария.

В самой больнице врачи не смогли оперативно прокомментировать ситуацию с ремонтом в больнице.