7,9% годовых: УБРиР зафиксировал ставку по рефинансированию кредитов

Фото предоставлено пресс-службой УБРиР

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) сделал ставку по рефинансированию кредитов фиксированной: 7,9% годовых для держателей зарплатных карт банка и клиентов с суммой кредита свыше 750 тыс. рублей. Для всех остальных - 8,9% годовых.

«Ключевая ставка ЦБ растет вот уже несколько месяцев подряд. В результате чего рынок реагирует удорожанием кредитов, а клиенты, из-за постоянно меняющихся условий, могут находиться в состоянии неопределенности. Мы это понимаем и даем возможность людям спокойно просчитать свою кредитную нагрузку и выгоду от рефинансирования, учитывая фиксированную ставку по продукту», - рассказала Любовь Торопицына, управляющий директор по продуктовому портфелю «Кредиты» УБРиР.

Оформить рефинансирование можно на срок до 10 лет. Максимальная сумма – 5 млн рублей. Для владельцев зарплатных карт УБРиР и желающим рефинансировать действующий кредит без повышения лимита нужен только паспорт. При увеличении суммы и для новых клиентов банка дополнительно к паспорту понадобится справка о доходах или выписка из ПФР.