ГИБДД составила антирейтинг свердловских автошкол

Всего в области работают 223 автошколы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Госавтоинспекция составила антирейтинг автошкол Свердловской области, выпускники которых чаще других совершают ДТП. В список вошли «Авто-Лада» и Экстрим в Екатеринбурге, «Авто-Премиум» и «Люкс» в Нижнем Тагиле, сообщает УГИБДД по региону.

Всего в области работают 223 автошколы. В 2021 году по вине водителей, стаж вождения которых меньше двух лет, зарегистрировано 144 аварии. В ДТП погибли 10 человек и еще 202 получили травмы. При этом количество погибших в ДТП в сравнении с 2020 годом выросло на 100%. Общее количество аварий по вине водителей увеличилось на 6%.

Выпускники «Авто-Лады» совершили восемь ДТП, в которых погибли два человека и еще шесть пострадали. При этом процент сдачи экзамена на вождение с первого раза в этой школе составил всего 12%.

Свердловская Госавтоинспекция выдала заключение, что «Авто-Лада» в 2021 году значительно превысила максимально допустимый лимит обучающихся. В ГИБДД считают, что это привело к низкому качеству подготовки учеников. Информацию о превышении лимита уже неоднократно направляли в прокуратуру и Министерство образования и молодежной политики региона.

Также в антирейтинг попала школа «Авто-Премиум» в Нижнем Тагиле. Только в первом полугодии ее выпускники совершили шесть ДТП. Средний процент сдачи экзаменов в этой автошколе составляет 20%.

Выпускники нижнетагильской автошколы «Люкс» в свою очередь совершили четыре аварии. Средний процент сдачи экзаменов на вождение здесь 11%. Еще три ДТП совершили выпускники автошколы «Экстрим» в Екатеринбурге. В этом учебном заведении процент сдачи экзаменов составляет 17%.

- Спровоцированные выпускниками перечисленных автошкол дорожно-транспортные происшествия, а также низкий процент сдачи теоретических и практических экзаменов свидетельствуют о низком качестве подготовки кандидатов в водители, - заключили в ГИБДД.

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