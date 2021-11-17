Театры и музеи Екатеринбурга присоединилась к Единой социальной карте

Проект «Единая социальная карта Свердловской области» стартовал год назад Фото: Алексей БУЛАТОВ

Четыре тетра и пять музеев Екатеринбурга присоединились к проекту Единой социальной карте (ЕСК). Обладатели карты смогут посетить эти учреждения со скидкой, сообщает мэрия.

- По поручению главы Екатеринбурга сфера культуры присоединилась к Единой социальной карте. Этот проект очень важен для нашего города, - рассказал начальник управления культуры Илья Марков.

Проект является пилотным. Скидка будет действовать до конца 2021 года. В дальнейшем проект хотят расширить и продлить.

Горожане и гости Екатеринбурга, у которых есть ЕСК, смогут получить скидку при походе в следующие учреждения:

- Муниципальный театр балета «Щелкунчик» на улице 8 Марта, 104

- Екатеринбургский театр кукол на улице Мамина-Сибиряка, 143/проспекте Ленина, 43

- Екатеринбургский театр современной хореографии на улице Студенческая, 3

- Екатеринбургский театр юного зрителя на улице Карла Либкнехта, 48

- Екатеринбургский музей изобразительных искусств на улице Воеводина, 5

- Музей памяти воинов-интернационалистов «Шурави» на проспекте Космонавтов, 26

- Музей истории Екатеринбурга на улице Карла Либкнехта, 26

- Объединенный музей писателей Урала, улица Пролетарская, 10

- Екатеринбургский музейный центр народного творчества «Гамаюн» на улице Гоголя, 20 и на Энгельса, 5

- Объединенный музей писателей Урала на улице Пролетарская, 10

Проект «Единая социальная карта Свердловской области» стартовал год назад. Карта получила название «Уралочка». Ее получили уже 115 тысяч свердловчан.

Карта объединяет банковские, транспортные, социально-идентификационные, мобильное приложения. В ближайшее время к ЕКС хотят подключить медицинский сервис, с помощью которого можно будет получать детское питание и льготные лекарства.

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