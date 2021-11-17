В иномарке пострадали три человека

В ДТП под Каменском-Уральским легковушка влетела в дорожный знак. Об этом сообщает ГИБДД Свердловской области.

17 ноября в 07:45 на 67 километре трассы Екатеринбург-Шадринск-Курган 19-летний молодой человек за рулем Hyundai Solaris не справился с управлением на скользкой дороге и влетел в дорожный знак.

- Транспортное средство получило механические повреждения. Пострадали три человека: 19-летний водитель, 20-летняя девушка и 42-летняя женщина, - рассказали в ведомстве.

Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства ДТП.

Напомним, что свердловская Госавтоинспекция предупредила уральцев о снегопаде. Во время непогоды трассы будут патрулировать сотрудники ГИБДД, готовы прийти на помощь.