Три случая провала под лед зафиксировали в Югре

Кататься по тонкому льду небезопасно Фото: Мария ЛЕНЦ

В ноябре 2021 году в Югре спасатели зафиксировали уже три случая провала под лед на крупных реках – Конде, Оби и Малом Югане. На всех этих реках большая глубина и сильное течение.

Первый случай зафиксирован еще 3 ноября, когда в 14 часов на пульт спасателей поступил тревожный сигнал. Оказалось, что на реке Конда под лед провалился «УАЗ». ЧП произошло у деревни Ямки Кондинского района. В машине обнаружен один человек, который погиб. Автомобиль сумели поднять на поверхность только спустя несколько дней. Об этом сообщает портал ugra-news.ru.

Второй случай произошел 9 ноября, когда на реке Малый Юган в Сургутском районе водитель снегохода провалился под лед и утонул. Последний на данный момент случай приходится на 17 ноября, когда в диспетчерскую службу поступил тревожный сигнал о провале под лед Оби снегохода. Все трое мужчин, находившихся на нем, сумели выжить, их доставили на берег.