Строительство федеральной трассы, которая пойдет через Екатеринбург, усложнилось из-за нехватки мигрантов

По словам Марата Хуснуллина, сейчас готовится проектно-сметная документация для строительства дороги до Екатеринбурга. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пандемия коронавируса сказалась на строительстве трассы Москва-Казань-Екатеринбург-Тюмень. О том, как она повлияла на приведение планов по строительству в жизнь в эфире «Россия 24» рассказал Марат Хуснуллин, заместитель Председателя Правительства РФ.

- Идет очень тяжело. Ключевая проблема это отсутствие трудовых ресурсов. Мы же понимаем, что из-за пандемии у нас порядка миллиона мигрантов рабочей силы не стало в стране. А этот дефицит надо чем-то восполнять, - сказал Марат Хуснуллин. - Проблемы есть, но мы от сроков не отказываемся. На участке Москва – Казань работает более 15 тысяч человек, почти 6 тысяч единиц техники. Работают в круглосуточном режиме. Мы чуть-чуть отстаем, но от планов запустить основной ход этой трассы в 2023 году мы не отказываемся. Более того, мы в следующем году во Владимирской области один участок хотим запустить. Дальше продление до Екатеринбурга. Мы уже вышли на трассу. Идет подготовка территории, уже делаем проектно-сметную документацию.

Магистраль М12 станет дублером трассы М7 «Волга». Ее планируют открыть в 2024 году.