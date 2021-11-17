На Урале вынесли приговор мужчине, который ездил за рулем под наркотиками и без прав

До реального срока мужчина уже два раза был оштрафован и лишен прав Фото: Алексей БУЛАТОВ

Талицкий районный суд вынес приговор Дмитрию Белоносову, обвиняемому по статье 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым ранее административному наказанию за невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования).

Известно, что в мае 2020 года мужчина уже был привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ (невыполнение при управлении транспортным средством законного требования должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования при наличии признаков опьянения), его оштрафовали и лишили прав. Кроме того в июне 2021 года он был оштрафован Байкаловским районным судом за хранение наркотических средств.

- Несмотря на лишение права управления автомобилем и привлечение к уголовной ответственности, подсудимый должных выводов для себя не сделал, на путь исправления не встал, и уже в июле 2021 года был остановлен сотрудниками ДПС ГИБДД за рулем в пос. Троицкий Талицкого района с признаками опьянения, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Дмитрий попытался сбежать от полицейских, но его задержали. Медосвидетельствование на алкоголь показало, что мужчина был трезв, поэтому его отправили в Талицкую районную больницу, где по результатам химико-токсикологического исследования специалисты установили состояние наркотического опьянения.

Талицкий районный суд назначил Дмитрию Белоносову наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Приговор не вступил в законную силу.