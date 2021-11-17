Организаторов «Ночи музыки 2021» могут оштрафовать за нарушения антиковидных мер

Посетители фестиваля не соблюдали меры безопасности Фото: Алексей БУЛАТОВ

Организаторов «Ночи музыки 2021» могут оштрафовать за нарушение антиковедных мер. Об этом на своей странице в Facebook рассказал депутат Госдумы Андрей Альшевских.

Сотрудники Роспотребнадзора провели проверку во время концертов 22 октября и выяснили, что посетители массово не соблюдали социальную дистанцию и не носили маски. Об этом говорится в документе главы свердловского Роспотребнадзора Дмитрия Козловских, который опубликовал в соцсетях депутат Госдумы.

- Осваивая президентский грант, организаторы не уследили за безопасностью меломанов, - добавил Альшевских.

Документ опубликовал депутат Андрей Альшевских

Материалы Роспотребнадзора переданы в полицию для проверки, организаторам грозит штраф.

Напомним, что Ural Music Night» 2021 перенесли на 22 октября из-за третьей волны коронавируса. Все концерты проходили в закрытых помещениях в COVID-free зонах.