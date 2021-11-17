СвЖД организовала перевозку пищевой продукции из Екатеринбурга в Китай в рамках ускоренного контейнерного сервиса «Агроэкспресс»

Фото предоставлено пресс-службой РЖД

Свердловская магистраль реализовала проект по доставке крупной партии бутилированного подсолнечного масла (41 сорокафутовый контейнер) из Екатеринбурга в Китай в рамках сервиса «Агроэкспресс». Ускоренный контейнерный поезд 11 ноября отправился со станции Екатеринбург-Товарный и проследует в Шанхай через погранпереход Забайкальск-Маньчжурия.

СвЖД разработала для клиента комплексную услугу, которая включает загрузку контейнеров на площадке завода-изготовителя с последующей доставкой до железнодорожного терминала автотранспортом, оформление пакета перевозочных документов, формирование и отправку поезда. К месту назначения экспресс следует с повышенной скоростью по специально разработанному графику.

Для клиента это первая экспортная отгрузка крупной партии товара в прямом железнодорожном сообщении с КНР. В настоящее время рассматривается возможность организации таких перевозок на регулярной основе.

«Агроэкспресс» - специализированный сервис АО «РЖД Логистика» и АО «Российский экспортный центр» по доставке продукции отечественного агропромышленного комплекса в Китай, Турцию и страны СНГ с помощью ускоренных контейнерных поездов. Благодаря четко выстроенной логистике, а также предусмотренному субсидированию, он позволяет существенно сократить сроки доставки и снизить транспортные расходы российских экспортеров.