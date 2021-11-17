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Происшествия17 ноября 2021 10:02

В Свердловской области завершились поиски пропавшей матери и 5-летней дочки

Александра Наумова уехала к мужчине, с которым познакомилась в Сети
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
Фото: соцсети

Фото: соцсети

В Свердловской области завершились поиски пропавшей Александры Наумовой и ее5-летней дочки. Как оказалось, Александра уехала в гости к другому мужчине.

- В поисковом мероприятиям дан отбой. Сыщики уголовного розыска территориального ОВД обнаружили женщину и ребенка в ходе оперативно-разыскных мероприятий в другом муниципальном образовании Свердловской области куда они, по предварительным данным, уехали к знакомому мужчине, с которым познакомились в интернете. Они живы и здоровы, сейчас их опрашивают представители МВД. История не носит криминальный характер, - пояснил пресс-секретарь свердловского главка полиции Валерий Горелых.

Ранее сын Александры рассказал, что его мать не выходила на связь с вечера 14 ноября.