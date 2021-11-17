Госавтоинспекция предупредила свердловчан о снегопаде

Уральцам за рулем следует увеличить дистанцию до других транспортных средств. Фото: УГИБДД по Свердловской области

В ближайшие дни в Свердловской области ожидается большое количество осадков, поэтому водителям и пешеходам нужно быть внимательнее на дорогах. Об этом сообщает региональное УГИБДД.

- Водителям следует обязательно учитывать дорожные и метеорологические условия, быть предельно внимательными, выбирать пониженный скоростной режим, не совершать резких маневров, - говорится в сообщении.

Также уральцам за рулем следует увеличить дистанцию до других транспортных средств. А водителям с небольшим опытом лучше отказаться от поездок.

Госавтоинспекция отмечает, что водителям нужно максимально снижать скорость на мостах, путепроводах и эстакадах. Именно в этих местах образуется наледь. А при проезде перекрестков, пешеходных переходов, дворовых территорий и остановок общественного транспорта нужно быть готовыми затормозить, если появится пешеход или другая машина.

Пешеходам в свою очередь нужно при переходе проезжей части убедиться, что машины остановились и уступают дорогу. В темное время нужно использовать световозвращающие элементы на верхней одежде.

На время непогоды свердловские трассы будут патрулировать сотрудники ГИБДД. Они будут готовы помочь водителям, попавшим в трудную ситуацию на дороге.

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