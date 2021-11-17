Уральский депутат извинился, за то, что оскорбил антиваксеров

Иван Зайченко попросил прощения только за одно слово. Фото: личная страница депутата в соцсети

На днях депутат Закособрания Свердловской области Иван Зайченко выступил с резким призывом поставить прививку от коронавируса.

К так называемым антиваксерам народный избранник обратился в оскорбительной форме, назвав их «м****ами». Свою эмоциональность Иван Зайченко пояснил тем, что недавно у него коронавирусом переболела бабушка, после чего он понял, как это тяжело.

На радио «Комсомольская правда» Иван Зайченко признался, что довольно резко выразился в отношении антиваксеров, после чего извинился перед ними.

- Кроме «м****ов» больше ни об одном слове не жалею. Зря, наверное, только сказал, про «м****ов», я за него извиняюсь. Был такой момент, я только поговорил с бабушкой, она рассказала, как это тяжело. Мне показалось очень важным сказать какие-то слова, которые бы хотя бы какое-то количество людей заставили изменить свое решение о прививке, - рассказал Иван Зайченко «КП-Екатеринбург».

Также свердловский депутат рассказал, где можно привиться вакциной Pfizer, которая недоступна большинству россиян, и о каких побочных эффектах вакцины «Спутник V» ему рассказала врач.