За сутки на Урале еще 732 человека заболели COVID-19

На Урале сохраняется масочный режим Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки по состоянию на 17 ноября 2021 года коронавирусом заболело еще 732 человека, из которых 155 приходятся на столицу Среднего Урала.

Также новее случаи COVID-19 зафиксированы в Качканаре, Нижнем Тагиле, Кировграде, Невьянске, поселке Махнево, Дегтярске, Карпинске, ЗАТО Свободный, Каменске-Уральском, Реже, Первоуральске и других населенных пунктах Свердловской области.

Общее число заболевших коронавирусом на Среднем Урале с начала пандемии составляет 169 769 человек, из которых 150 506 человек полностью справились с болезнью. За сутки врачи сняли диагноз у 497 человек.

Состояние 902 человек оценивается как тяжелое, 590 человек размещены в палатах реанимации, 480 из них – подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки зарегистрировано еще 36 случаев смерти от COVID-19. Общее число жертв коронавируса на Среднем Урале составляет 7 987 человек.