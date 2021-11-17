Банк Уралсиб повысил ставки по вкладу «Удачный старт» и накопительному счету «Первый»

Фото предоставлено пресс-службой ПАО Банк Уралсиб

Минимальная сумма вклада «Удачный старт»* составляет 2 млн рублей. Он может быть размещен на сроки 181 или 1100 дней. Процентные ставки: 181 день – 6,5% годовых, 1100 дней – 8,5% годовых. Открыть вклад можно в любом офисе банка в рамках пакета услуг «Premium»/«Premium Sport», «Прайвет».

Также была повышена максимальная ставка по накопительному счету «Первый»** – до 7,0% годовых. Процентные ставки: при остатке до 1 000 000 рублей – 3% годовых, от 1 000 000 рублей – 7,0% годовых, от 50 000 000 рублей – 3% годовых.

Вклад «Удачный старт» и накопительный счет «Первый» доступны для открытия в офисах Банка в рамках Пакета услуг «Premium»/«Premium Sport», «Прайвет». Вклад и счет могут оформить клиенты, которые до момента его открытия не являлись клиентами Банка Уралсиб, либо «неактивные» клиенты (соответствующие критериям, указанным в тарифах).

Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

***

*Условия действительны на 17.11.2021г. Доступен для открытия новым либо неактивным клиентам – физическим лицам (неактивным клиентом считается существующий клиент Банка, у которого за предыдущие 1825 дней (до момента открытия Вклада) не было новых открытых кредитных продуктов, дебетовых и/или кредитных карт, инвестиционных, страховых продуктов; не было финансовых операций по счетам Клиента, проведенных по инициативе Клиента; объем денежных средств, размещенных в срочных вкладах или счетах, не превышал в течение указанного периода сумму в 100 000 руб.). Минимальная сумма срочного Вклада (депозита) «Удачный старт» 2 000 000 рублей. Размер процентной ставки зависит от срока Вклада. Процентные ставки (годовых): 181 день – 6,5%, 1100 дней – 8,5%. По вкладу дополнительные взносы, расходные операции не предусмотрены. Выплата процентов осуществляется в конце срока Вклада, проценты при выплате перечисляются на отдельный счет. При досрочном востребовании Вклада проценты выплачиваются по ставке 0,01% годовых. Продление невостребованного Вклада осуществляется автоматически на следующих условиях: срок – аналогично первоначальному сроку Вклада «Удачный старт», ставка определяется ставкой по вкладу «Доход» соответствующего срока, установленной для вкладов, открываемых при личной явке в офис Банка, и действующей на дату продления Вклада. Вклад доступен для открытия в офисах Банка в рамках Пакета услуг «Premium»/«Premium Sport», «Прайвет». Подробная информация по условиям вклада на сайте Банка www.uralsib.ru. Не является публичной офертой. Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 30 от 10.09.2015.

** Условия действительны на 17.11.2021 г. Доступен для открытия новым либо неактивным клиентам - физическим лицам (неактивным клиентом считается существующий клиент Банка, у которого за предыдущие 1825 дней (до момента открытия Вклада) не было новых открытых кредитных продуктов, дебетовых и/или кредитных карт, инвестиционных, страховых продуктов; не было финансовых операций по счетам Клиента, проведенных по инициативе Клиента; объем денежных средств, размещенных в срочных вкладах или счетах, не превышал в течение указанного периода сумму в 100 000 руб.). Валюта счета - рубли. Счет бессрочный. Проценты начисляются ежемесячно на минимальную сумму остатка средств, находящегося на счете в течение всего процентного периода с даты открытия Счета. Величина минимального остатка не ограничена. Процентные ставки (годовых): до 999 999,99 руб. включительно - 3,0%, от 1 000 000 руб. до 49 999 999,99 руб. включительно - 7,0% годовых, от 50 000 000 млн. руб. - 3,0% годовых. Начисленные проценты выплачиваются ежемесячно в дату открытия счета путем капитализации - причисления к остатку на счете. Счет доступен для открытия в офисах Банка в рамках Пакета услуг «Premium»/«Premium Sport», «Прайвет». К действующему Счету не допускается выпуск дебетовой карты. Проведение наличных и безналичных операций по Счету производится в соответствии с тарифами ПАО «БАНК УРАЛСИБ» для физических лиц «Открытие и ведение текущего банковского счета» и «Безналичные переводы денежных средств по банковским счетам» в соответствующей валюте в момент совершения операции, за исключением «Перечня операций физических лиц, не подлежащих отдельной тарификации». Для Клиентов Дополнительного офиса «Частный банк» применяются Тарифы по расчетно-кассовому обслуживанию физических лиц-клиентов Дополнительного офиса «Частный банк». Подробная информация по условиям Счета на сайте Банка www.uralsib.ru. Не является публичной офертой. Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 30 от 10.09.2015.