Свердловчане массово восстанавливают аккаунты на Госуслугах, чтобы получить QR-коды

За последний месяц аккаунты на Госуслугах ради QR-кодов сделали около 70 тысяч человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области после введения системы QR-кодов жители региона массово начали обращаться в многофункциональные центры за восстановлением или подтверждением учетной записи на портале Госуслуг. По данным департамента информполитики региона, количество обращений в МФЦ выросло в три раза.

По словам директора МФЦ Свердловской области Анастасии Девятых, за последний месяц услугу регистрации, подтверждения или восстановления учетной записи в офисах многофункциональных центров получили около 70 тысяч человек. В другие месяцы за этой услугой обращалось в среднем 22 тысячи уральцев.

Кстати, в МФЦ можно не только получить QR-код, но и распечатать его. Для получения этой услуги необходимо написать заявление, подписать согласие на обработку персональных данных и предъявить паспорт.

-Услуга максимально простая, быстрая, занимает около 10 минут, ее можно получить в любом ближайшем офисе. Теперь ее можно заказать даже без регистрации на Едином портале Госуслуг, - отметила Анастасия Девятых.

Напомним, в Свердловской области COVID -free зоны начали действовать с 30 октября. Посещать их можно только с предъявлением QR-кодов сертификатов о вакцинации или справок о перенесенном коронавирусе.