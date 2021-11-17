Свердловчанин взял у тюменки 4 млн рублей на взятку суду для ее мужа

Уральца задержали при получении денег
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Житель Свердловской области попросил у своей знакомой из Тюменской области четыре миллиона рублей на взятку, чтобы ее мужа не привлекли к уголовной ответственности. При этом передавать деньги он не собирался, сообщает Следственный комитет по Тюменской области.
- Жители соседнего региона договорились о передаче денег на территории Тюменской области. Однако намерений и реальной возможности выполнить обещанное обвиняемый не имел, - говорится в сообщении.
По данным следствия, уралец предложил женщине передать ему деньги в 2021 году. Он знал, что мужа его знакомой задержали по делу о незаконном выводе денег за рубеж. Свердловчанин якобы собирался дать взятку судебному органу, чтобы супругу знакомой назначили минимальное наказание.
Однако женщина обратилась в полицию. Делом занимались СК и ФСБ по Тюменской области. Уральца задержали при получении денег. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.
На 57-летенго свердловчанина завели уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере). Мужчина полностью признал свою вину и рассказал об обстоятельствах преступления. Дело передали в суд.
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