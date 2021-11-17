В Свердловской области перекроют трассы в сторону Перми и Тюмени

Перекрытия не будут длительными по времени Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области перекроют трасы Р-351 и Р-242 в сторону Перми и Тюмени. Об этом сообщает Уралуправтодор.

Из-за установки табло на 215 километре трассы Екатеринбург-Тюмень движение будет приостановлено 19 ноября с 03:00 до 03:15 в оба направления. По этой же причине будет перекрыта дорога из Екатеринбурга в Пермь 23 ноября с 01:00 до 01:15.

- Просим водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, следить за знаками, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения. Учитывайте информацию при планировании своего маршрута, - советуют ведомство.

Ранее трассу Екатеринбург-Тюмень уже перекрывали из-за ремонта моста через реку Камышловка на 144 километре.