«Россети Урал» - «Екатеринбург» подключили около тысячи новых объектов

Фото предоставлено отделом по связям с общественностью «Россети Урал» - «Екатеринбург».

«Россети Урал» - «Екатеринбург» (бренд АО «ЕЭСК») с начала 2021 года исполнили обязательства по 975 договорам технологического присоединения к электросетям компании, предоставив новым клиентам 64 МВт мощности. Объем инвестиций в проведенные работы по развитию электросетевой инфраструктуры для присоединения новых клиентов составил 856 млн рублей.

Значительное внимание екатеринбургских энергетиков было уделено развитию социальной сферы. Надежным электроснабжением были обеспечены: 5 детских садов, 4 школы, 2 больницы в таких районах города как Ленинский, Верх-Исетский, Кировский, в микрорайонах Уралмаш и Эльмаш Орджоникидзевского района и в других частях уральской столицы.

Электросетевая компания продолжает осуществлять мероприятия и по технологическому присоединению жилых комплексов в рамках инвестиционной программы. На сегодняшний день реализовано подключение 42 жилых помещений суммарной мощностью свыше 25 МВт. Среди них жилые комплексы: 1 очередь «Александровский сад», «Сириус», «МирТрудМай», высотные дома в микрорайоне Вторчермет, «Ботанический сад», «Квартал Федерация», «Clever park», «Самоцветы», «Основа», «Проект достояния «Русь», «Нагорный».

Для электроснабжения многоквартирных домов энергетики совершенствуют объекты электросетевой инфраструктуры: модернизируют оборудование центров питания, ведут строительство и реконструкцию распределительных сетей. Для наличия наравне с основным источником электроснабжения жилых комплексов резервного питания, технологическое присоединение осуществляется по 2 категории надежности.

Отметим, что в соответствии с изменениями правил регистрации, приоритетно подача заявок на технологическое присоединение осуществляется в онлайн-формате через единый федеральный сервис Портал-ТП.РФ. При необходимости возможно обратиться очно в офис «Россети Урал» - «Екатеринбург» и воспользоваться помощью консультанта для корректной подачи заявки.