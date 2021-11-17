В Екатеринбурге юридическая фирма выплатит женщине 250 тысяч за обман

Женщина потребовала деньги от компании обратно, однако ей отказали Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге женщина решила оформить опеку над своим внуком, одновременно лишив родительских прав его отца, и за помощью в решении этого вопроса обратилась в юридическую фирму «Гарант». Компания должна была подготовить пакет документов: проект искового заявления в суд, обращение в опеку, жалобу в прокуратуру и Уполномоченному по правам ребенка. За это женщина заплатила компании 28 300 рублей.

- Ознакомившись с документами, екатеринбурженка увидела, что, подготовленные для различных органов власти, они были абсолютно идентичны, - рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области. - Ознакомившись с установленным порядком оформления опеки, женщина поняла, что она изначально не обладала статусом для предъявления иска на лишение родительских прав. Однако при подписании договора юристы ее об этом не предупредили.

Женщина потребовала деньги обратно, однако в компании ей отказали. Тогда она обратилась в Роспотребнадзор, где специалисты подтвердили нарушение. На организацию составили протокол об административном правонарушении по ч.2 ст.14.7 КоАП РФ «Обман потребителей» и оштрафовали на 250 тысяч рублей.

Представителей ООО «Гарант» такое решение не устроило и они обратились в Арбитражный суд, где был снижен штраф до 125 тысяч рублей. Специалисты Роспотребнадзора узнав об этом снова обратились в суд. В этот раз сумму штрафа вернули.

Постановление суда может быть обжаловано ООО «Гарант» в порядке кассационного производства в течение двух месяцев в Арбитражном суде Уральского округа.