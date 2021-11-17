В Нижнем Тагиле после застолья мужчина убил спящую родственницу

Мужчина сбежал с места преступления и уснул на улице

В Нижнем Тагиле 45-летний местный житель после застолья в честь его дня рождения зарезал спящую 50-летнюю родственницу. Об этом сообщает Следственный комитет по Свердловской области.

- Вечером 8 мая 2021 года обвиняемый праздновал свой день рождения по месту жительства – в квартире дома по улице 9 января в Нижнем Тагиле. На праздновании присутствовали его родственники и знакомые, - говорится в сообщении.

После застолья часть гостей легли спать. Приглашенная родственница также ушла отдыхать. У обвиняемого внезапно возникла личная неприязнь к ней. Мужчина взял кухонный нож и нанес им множественные удары, в том числе, в область груди и живота. Родственница обвиняемого скончалась на месте.

- После случившегося злоумышленник ретировался с места происшествия и, отбежав на значительное расстояние, лег спать прямо на улице. Проснулся он оттого, что ему стало холодно. Затем он направился домой, где его и задержали сотрудники уголовного розыска, - рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Он отметил, что мужчина не мог объяснить свой поступок. Обвиняемый заявил, что не помнит случившееся из-за того, что был пьян. Полиция передала задержанного сотрудникам Следственного комитета.

СК провел комплекс мероприятий, чтобы установить все обстоятельства преступления и собрать доказательства. Специалисты осмотрели места происшествия и предметы. Были проведены биологические, молекулярно-генетические, психолого-психиатрическая и судебно-медицинская экспертизы.

Кроме того, следователи допросили 15 свидетелей и обвиняемого. Также его показания проверили на месте. Мужчину обвиняют части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Дело передали в суд.

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