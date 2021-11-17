На Пионерке жестоко избили мужчину

На место нападения выезжал наряд полиции Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 16 ноября группа злоумышленников жестоко избила мужчину. Об этом сообщил «КП-Екатеринбург» глава пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых. Инцидент произошел рядом с домами у Вилонова,22а и Боровой,31.

- Тревожный сигнал поступил в дежурную часть ОП № 3 УМВД по Екатеринбургу в 21:45 по линии 112. На указанный адрес выезжали сотрудники территориального ОВД, - рассказал Валерий Горелых.

Сыщики опросили местных жителей, охрану и проанализировали съемки с камер видеонаблюдения. Сейчас проводится проверка, по итогам будет принято решение.

Ранее в Каменске-Уральском местный житель забил насмерть свою знакомую во время застолья.