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Происшествия17 ноября 2021 7:28

На Пионерке жестоко избили мужчину

На пострадавшего напали на улице
Анастасия БАШКИРЦЕВА
На место нападения выезжал наряд полиции

На место нападения выезжал наряд полиции

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 16 ноября группа злоумышленников жестоко избила мужчину. Об этом сообщил «КП-Екатеринбург» глава пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых. Инцидент произошел рядом с домами у Вилонова,22а и Боровой,31.

- Тревожный сигнал поступил в дежурную часть ОП № 3 УМВД по Екатеринбургу в 21:45 по линии 112. На указанный адрес выезжали сотрудники территориального ОВД, - рассказал Валерий Горелых.

Сыщики опросили местных жителей, охрану и проанализировали съемки с камер видеонаблюдения. Сейчас проводится проверка, по итогам будет принято решение.

Ранее в Каменске-Уральском местный житель забил насмерть свою знакомую во время застолья.