В Екатеринбурге из-за ковидных ограничений закрылся бар «Че почем»

Бар откроют после снятия ограничительных мер в регионе Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге из-за ограничений, введенных в Свердловской области из-за ситуации с коронавирусом, закрылся нашумевший бар «Че почем». Заведение обычно принимало гостей в вечернее время, поэтому, когда общепиту запретили работать ночью, им стало просто невыгодно открываться.

О том, что бар будет временно закрыт в Instagram заведения сообщили еще больше двух недель назад и постоянные гости были уверены, что он не будет работать только в нерабочие дни. Однако пока заведение не планирует открываться.

- Временно закрыты, так как нельзя работать после 23:00. Как только разрешат, сразу откроемся, - рассказал «КП-Екатеринбург» представитель заведения Евгений Сокович.

Несмотря на долгий перерыв большинство сотрудников не увольняется из бара. Евгений отметил, что основная часть команды ждет открытия.

Отметим, что «Че почем» на слуху у всех горожан из-за частых ночных массовых драк возле входа в заведение и жалоб на крики гостей бара жителей ближайших к нему домов.