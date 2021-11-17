На Урал идут морозы

В Екатеринбурге в ночь на 18 ноября похолодает до -17°C Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловскую область придут морозы. В ночь на 19 ноября на севере Урала похолодает до -21 °C. В Екатеринбурге в ночь на 18 ноября температура упадет до -17°C. Об этом сообщает Уральский Гидрометцентр.

Днем во вторник, 17 ноября, воздух прогреется до -3… -8°C, а на севере области до -12°C. В ночь на 18 ноября температура в Свердловской области опуститься до -14… -19°C. Днем она составит -8… -13°C. В ночь на 19 ноября столбик термометра покажет -11… -16°C, на крайнем севере похолодает до -21°C. Днем в четверг температура будет -1… -6°C. В эти три дня будет идти снег.

В Екатеринбурге во вторник днем воздух прогреется до -3… -5°C. Будет небольшой снег. В ночь на 18 ноября температура составит -15… -17°C. Днем в среду она поднимется до -9… -11°C. В ночь на 19 ноября термометр покажет -11… -13°C. Днем показатель достигнет -1.. -3°C.