Удар пришелся как раз на ту часть машины, в которой находился водитель Фото: ГИБДД по Екатеринбургу
На трассе под Екатеринбургом внедорожник столкнулся с двумя фурами. ДТП произошло утром, 17 ноября.
- По предварительной информации, фуру занесло на встречную полосу при торможении, где двигался автомобиль Range Rover. Водитель внедорожника допустил столкновение с фурой, после чего столкнулся со второй фурой, которая двигалась за первой, - рассказали «КП-Екатеринбург» в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.
Фото: ГИБДД по Екатеринбургу
Известно, что фуры ехали со стороны Пермского в сторону Серовского тракта. В аварии пострадал водитель Range Rover. Его доставили в лечебное учреждение. Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД.
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