На благоустройство Шарташского лесопарка хотят потратить 7 млрд рублей

Несколько лет назад в Шарташском лесопарке началась масштабная реконструкция Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на благоустройство Шарташского лесопарка хотят потратить семь миллиардов рублей. Об этом сообщил директор парка Артур Зиганшин на пресс-конференции.

- Основная роль в развитии парка – за социально ответственным бизнесом. Бюджет профинансирует только велопешеходное кольцо, локальное благоустройство, - заявил он.

Зиганшин отметил, что остальные средства будут привлекать за счет частных инвестиций.

Несколько лет назад в Шарташском лесопарке началась масштабная реконструкция. Директор территории отмечал, что некоторые объекты в парке могут стать платными. Однако вход планируется оставить открытым, несмотря на постановление губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

В документе говорится, что вход в Шарташский лесопарк станет платным в 2031. Согласно постановлению, плата будет составлять 0,5% от величины прожиточного минимума трудоспособного населения.