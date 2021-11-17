Микрофинансовую организацию оштрафовали за угрозы из-за долга екатеринбурженке, которая не брала кредит

Женщина получала письма с требованием оплатить займ, который не брала Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Екатеринбурга обратилась к приставам и в полицию после того, как на ее почтовый адрес поступило уведомление, в котором было указано, что она взяла займ в микрокредитной организации и накопила долг. Однако женщина нигде не брала кредиты.

- В июне 2021 года женщина обратилась с заявлением в Главное управление, по результатам рассмотрения которого были составлены административные протоколы в отношении ООО «РСВ», а также в отношении должностного лица ООО «РСВ» - генерального директора, оба административных дела рассмотрены в судебном порядке с назначением административного штрафа, - рассказали в ГУФССП России по Свердловской области.

Однако спустя месяц после назначенного штрафа организация вновь отправила на адрес женщины уведомление с требованием погасить задолженность. При этом текст уведомления содержал признаки оказания психологического давления и угрозы.

В итоге в отношении ООО «РСВ», отправляющей письма женщине был составлен еще один протокол об административном правонарушении. Организацию привлекли к ответственности по части 2 статьи 14.57 КоАП РФ и назначили штраф в размере 150 тысяч рублей.