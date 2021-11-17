Дно озера Шарташ очистят за 446 миллионов

Работы по очистке продлятся до 2024 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В следующем году в Екатеринбурге начнут чистить озеро Шарташ от донных отложений. Работы продлятся до 2024 года. Об этом заявил директор Шарташского лесопарка Артур Зиганшин.

- Разработана проектно-сметная документация на очистку Шарташа, - сказал Артур Зиганшин. - Общий объем финансирования из федерального бюджета – более 446 миллионов рублей. Более 460 тысяч кубометров донных отложений и мусора вынут.

Также в парке планируют в ближайшие девять лет сильно развить инфраструктуру. Частные инвесторы планируют вложить в это около 7 миллиардов рублей.