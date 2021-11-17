СвЖД подготовила к зиме инфраструктуру станций и парк снегоуборочной техники

Всего предстоящей зимой на дороге будет работать 135 единиц снегоуборочных, пневмоочистительных машин и снегоочистителей. Фото предоставлено пресс-службой РЖД.

Свердловская железная дорога подготовила станционное хозяйство и специализированную технику для обеспечения устойчивого функционирования магистрали в условиях низких температур и неблагоприятных погодных явлений.

К работе в зимних условиях готовы все станции дороги. Проверена осветительная аппаратура, компрессорные установки, устройства пневмообдувки и электрообогрева стрелочных переводов, системы связи. Проведена ревизия линий электропередач, водопроводов, теплотрасс и котельных.

Подготовлен парк специального подвижного состава, снегоочистительной и снегоуборочной техники. Всего предстоящей зимой на дороге будет работать 135 единиц снегоуборочных, пневмоочистительных машин и снегоочистителей. Создан зимний запас запасных частей и горюче-смазочных материалов.

Гидрометеорологическая служба СвЖД осуществляет постоянный мониторинг развития погодной ситуации. На основе этих данных железнодорожники корректируют планы распределения людей и техники для наиболее эффективного устранения последствий обильных снегопадов на важнейших станциях и перегонах.

Все сотрудники магистрали обеспечены зимней спецодеждой и обувью, индивидуальными средствами защиты от обморожения. Для работников службы пути подготовлены модульные пункты обогрева. Усилен контроль за подготовкой так называемых «первозимников» – специалистов, которые впервые будут работать на магистрали в холода.

Для борьбы с последствиями снегопадов на СвЖД используется несколько типов специализированных машин: снегоуборочные поезда, предназначенные для сбора и вывоза снега в полувагонах; пневмоочистительные машины, которые удаляют снег с путей за счет обдува мощным потоком воздуха; плужные снегоочистительные машины, производящие уборку больших заносов снега с помощью выдвижного щита-плуга.